Fili nell’oscurità | Chiharu Shiota trasforma la Hayward Gallery in una ragnatela di memoria e vita

All’interno dell’ultima sala della Hayward Gallery di Londra si svolge un’installazione che utilizza fili di diversi spessori e colori, creando una rete complessa e avvolgente. L’opera si sviluppa in uno spazio che sembra sospeso tra memoria e presenza, con fili che attraversano l’ambiente e ne definiscono i confini. La mostra invita i visitatori a immergersi in un’esperienza sensoriale, tra luci, ombre e trame tese che riempiono l’ambiente di un’atmosfera intensa e coinvolgente.

C’è qualcosa di perturbante e meraviglioso, allo stesso tempo, nel varcare la soglia dell’ultimo piano della Hayward Gallery di Londra. Le pareti brutalist di cemento grezzo scompaiono dietro una foresta di fili rossi e neri che si intrecciano dal pavimento al soffitto, avvolgendo scarpe consumate, chiavi arrugginite, letti disfatti. L’aria sembra più densa, il tempo più lento. È come entrare dentro un sogno altrui — o, forse, dentro la propria memoria più profonda. Fino al 3 maggio 2026, la galleria ospita “Threads of Life”, la più ampia retrospettiva britannica dedicata all’artista giapponese Chiharu Shiota: un viaggio monumentale attraverso decenni di pratiche installative che hanno ridefinito il modo in cui l’arte può parlare di corpo, morte, relazione e appartenenza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Fili nell’oscurità: Chiharu Shiota trasforma la Hayward Gallery in una ragnatela di memoria e vita Chiharu Shiota al MAO di Torino: l’arte tessuta che esplora memoria e animaFili rossi e neri si intrecciano nello spazio come pensieri sospesi, creando labirinti di memoria che avvolgono il visitatore in un abbraccio... ’La forma nell’oscurità’ di PuglisiPer il terzo anno di fila PwC Italia prosegue il suo impegno a sostegno del patrimonio culturale e artistico italiano supportando ’do ut do’,... Chiharu Shiota I miei fili come pitture nell’aria per connettersi all’animaThe soul trembles al Mao, monografica dell’artista giapponese Chiharu Shiota, si relaziona con l’architettura del museo e con le sue collezioni di arte orientale. Inaugurata a ottobre, è aperta fino ... torino.repubblica.it I fili vibranti di Chiharu Shiota nella mostra The Soul Trembles al Museo d’Arte Orientale di TorinoAl Museo d’Arte Orientale di Torino (Mao) la grande mostra monografica dedicata a Chiharu Shiota (Osaka, 1972) si presenta come un organismo ... notizie.tiscali.it