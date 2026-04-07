Lunedì 7 aprile 2026, piazza Sant’Angelo a Milano ha ospitato la tradizionale Fiera dell’Angelo, un evento che si svolge ogni anno in occasione della Pasquetta. Durante la giornata, i visitatori hanno potuto osservare bancarelle di fiori, artigianato e oggetti vari, mantenendo viva una tradizione che risale al 1200. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale, attirando un grande pubblico ogni primavera.

Lunedì 7 aprile 2026, piazza Sant’Angelo a Milano è stata il centro di una tradizione secolare che ha l’afflusso di visitatori per la consueta Fiera dell’Angelo in occasione della Pasquetta. L’evento ha trasformato l’area tra via Moscova e corso di Porta Nuova in un vivace mercato, dove l’offerta prevalente è stata quella di fiori e piante. Accanto al verde, i visitatori hanno trovato banchi dedicati alla bigiotteria, all’abbigliamento e a manufatti artigianali di piccole dimensioni. Il gastronomico della fiera ha proposto specialità varie, incluse proposte culinarie particolarmente coriacee, capaci di mettere a dura prova la salute dentale di chi le consuma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiera dell’Angelo a Milano: tra fiori, artigianato e riti dal 1200

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