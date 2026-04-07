Fiamme nel Lodigiano | due roghi tra Montanaso e Codogno

Durante la serata di sabato di Pasqua, due incendi sono divampati tra Montanaso Lombardo e Codogno, coinvolgendo materiali e rifiuti. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per spegnere i roghi, che sono stati domati senza che si verificassero feriti o danni a strutture. Le autorità stanno ora verificando le cause degli incendi e le eventuali responsabilità.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno domato due distinti roghi di materiali e rifiuti tra Montanaso Lombardo e Codogno durante la serata di sabato pasquale, senza che si registrassero danni a persone. L’emergenza è scattata intorno alle 19.30 in via dei Glicini a Montanaso Lombardo. In quella zona l’incendio ha colpito un ammasso di scarti, rischiando di propagarsi alle aree limitrofe prima che i pompieri riuscissero a bloccare le fiamme. Quasi contemporaneamente, l’operatività dei soccorsi è stata spostata verso Codogno. Alle 20.10 è divampato un incendio nel cortile di un’azienda situata in via Croce Rossa, all’interno del polo produttivo della Mirandolina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme nel Lodigiano: due roghi tra Montanaso e Codogno Salento in fiamme: nel 2025 oltre 5.800 roghi. Summit sulla prevenzioneIncendi raddoppiati e superfici boschive distrutte: la provincia di Lecce maglia nera in Puglia. Incendio a Codogno: in fiamme il ristorante NordestCodogno (Lodi) – Un furioso incendio ha interessato il ristorante Nordest che si affaccia lungo viale Manzoni a Codogno. Temi più discussi: Fiamme all’interno del santuario di Ossago, intervengono i vigili del fuoco; Castiraga Vidardo, in fiamme il tetto di un’abitazione in via Marconi; Incendio in un santuario nel Lodigiano, distrutta una tela del Cinquecento: indagini in corso; Veicolo in fiamme in A1 a Piacenza Sud, lunghe code. Ossago Lodigiano, chiesa distrutta. Dal soffio di vento alle fiamme devastanti: così si è sviluppato il rogo del Venerdì SantoGravemente danneggiato il Santuario Mater Amabilis. Nell’inferno di fuoco è bruciata la tela dedicata ai patroni. Danni anche ad altri simboli sacri: la disperazione di sacerdoti e fedeli ... msn.com Fiamme all’interno del santuario di Ossago, intervengono i vigili del fuocoIncendio al santuario della Mater Amabilis di Ossago, dalle 12 vigili del fuoco in azione. Si indaga per capire l’origine del rogo che si è sviluppato tra le navate dello storico santuario. Sul posto ... ilcittadino.it Medio Oriente in fiamme, l’Emilia-Romagna teme il peggio per 3,5 miliardi di export x.com Pasqua e Pasquetta tra le fiamme nel Biellese: due incendi mettono in allerta il territorio - facebook.com facebook