Martedì 7 aprile 2026, un incendio doloso ha interessato l’area equestre di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona. Le fiamme sono divampate nella mattinata, causando danni alla struttura. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali indagini in corso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Un incendio doloso ha colpito l’area equestre di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, nella mattinata di martedì 7 aprile 2026. L’attacco ha distrutto la casetta in legno della struttura. L’allarme è scattato intorno alle 10,20, grazie alla segnalazione di un passante che ha notato il fumo. Gli aggressori sono penetrati nel sito recidendo la rete metallica e frantumando i vetri dell’edificio prima di appiccare il fuoco. Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della stazione locale e agli agenti della polizia municipale. Presente anche il personale della Uisp, che si stava occupando dei preparativi per la riapertura del centro, precedentemente gestito da altri soggetti fino a poche settimane fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme all’area equestre di Maiolati: vendetta per la gestione?

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