Fiamme al Monte Serrasecca | evacuato santuario 22 persone salve

Un incendio boschivo si è sviluppato sulle pendici del Monte Serrasecca, in provincia dell’Aquila, causando l’evacuazione del Santuario della Madonna dei Bisognosi nel pomeriggio di lunedì 6 aprile. Le squadre di emergenza sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza le persone presenti nell’area. In totale, 22 persone sono state messe in salvo durante le operazioni di evacuazione.

Un incendio boschivo di ampie proporzioni ha colpito le pendici del Monte Serrasecca a Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila, provocando l’evacuazione del Santuario della Madonna dei Bisognosi nel pomeriggio di lunedì 6 aprile. Le fiamme sono divampate intorno alle 15:00, attivando un massiccio dispiegamento di soccorsi per mettere in sicurezza l’area. L’emergenza ha richiesto l’intervento immediato di circa venticinque operatori dei Vigili del Fuoco del Comando dell’Aquila, che hanno impiegato oltre dieci mezzi per contrastare il fuoco. Il coordinamento operativo è stato supportato dall’invio di personale specializzato proveniente dal Comando di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme al Monte Serrasecca: evacuato santuario, 22 persone salve San Giovanni Valdarno: discoteca in fiamme nella notte. Salve le persone che si trovavano all’internoAl momento dell’arrivo sul posto la struttura risultava completamente avvolta dalle fiamme. Bucciano, Santuario del Monte Taburno: al via i lavori di riqualificazione sismicaTempo di lettura: 2 minutiNel cuore della Valle Caudina un importante investimento a tutela del patrimonio sacro-storico-architettonico.