Fiamme al crocifisso di Cesano | tra sospetti e cause accidentali

Nel tardo pomeriggio di Pasqua, a Cesano Maderno, si è verificato un incendio che ha interessato il crocifisso in legno collocato all'inizio di via Salita al Biulè. Le fiamme hanno causato la distruzione dell’opera, senza riportare feriti o danni ad altre strutture nelle vicinanze. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, valutando sia ipotesi accidentali sia sospetti.

A Cesano Maderno, nel tardo pomeriggio di Pasqua, un incendio ha distrutto il crocifisso in legno situato all’inizio di via Salita al Biulè. Nonostante le rapide accuse di vandalismo emerse online, le autorità locali ipotizzano una causa accidentale legata a lumini e decorazioni. Il fatto è avvenuto poco prima delle 19 in una zona specifica del comune: l’edicola votiva, simile a quelle tipiche dei contesti montani, sorge lungo la strada che conduce al quartiere Biulè, un’area leggermente più alta rispetto alla provinciale che porta verso la frazione Villaggio Snia. L’evento è diventato virale dopo che Cristiano Crippa, consigliere comunale di Con Bosio per Cesano, ha condiviso su Facebook un filmato che mostrava il manufatto avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme al crocifisso di Cesano: tra sospetti e cause accidentali Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno: indagini sulle cause del rogoL’incendio di un crocifisso non è mai un gesto da sottovalutare ma lo è ancora meno quando avviene nel giorno di Pasqua. Fiamme tra i rottami a Ciserano: «Cause accidentali»È ripresa regolarmente lunedì 12 gennaio, a Ciserano, sulla provinciale Francesca, l’attività della Vys Metal Srl, l’azienda specializzata nella... Temi più discussi: Cesano Maderno, in fiamme il crocifisso della salita del Biulè; Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno: indagini sulle cause del rogo; Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè; Una raccolta fondi per ricostruire il crocefisso divorato dalla fiamme nel giorno di Pasqua. Cesano, brucia il crocifisso del Biulè. I social si scatenano, ma l’origine può essere accidentaleL’episodio si è verificato nel pomeriggio di Pasqua. Post di condanna anche da esponenti politici che parlano di atto volontario, nonostante non ci sia alcuna certezza sulle cause del rogo ... ilgiorno.it Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno: indagini sulle cause del rogoLa croce dell’edicola votiva è stata distrutta dalle fiamme nel giorno più sacro per i cristiani. Resta aperta ogni ipotesi, dal gesto accidentale a quello volontario ... msn.com Pasqua e Pasquetta tra le fiamme nel Biellese: due incendi mettono in allerta il territorio - facebook.com facebook Emergenza incendio ad Alto Reno Terme: bosco in fiamme, in azione 7 squadre di vigili del fuoco x.com