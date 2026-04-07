Durante le festività pasquali, la laguna ha registrato un afflusso di visitatori superiore alla media, con negozi e mercatini aperti al pubblico. Le giornate di sole e il clima mite hanno portato numerosi turisti nella cittadina lagunare, rafforzando l’immagine della zona come meta prediletta per le vacanze di primavera. La presenza di grandi folle e l’apertura di attività commerciali hanno caratterizzato questo periodo, preludio di un’estate che si preannuncia intensa.

Orbetello ha vissuto una Pasqua da record: le giornate di sole e il clima mite hanno attirato nella cittadina lagunare un flusso straordinario di turisti, confermando la Costa d’Argento come una delle mete preferite per le vacanze primaverili. Passeggiare per le stradine del centro storico ha significato immergersi in un’atmosfera vivace e gioiosa, tra negozi aperti, mercatini e il profumo del mare che ha reso ogni momento ancora più speciale. La laguna di Orbetello e i suoi monumenti storici hanno fatto da sfondo a turisti entusiasti, famiglie in vacanza e appassionati di fotografia, tutti desiderosi di catturare scorci indimenticabili. Tra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festività, folla in laguna. Negozi aperti e mercatini. Sono presenze record: "Ci prepariamo all’estate"

Pasquetta 2026: ecco quali negozi e supermercati sono aperti oggiLunedì 6 aprile 2026, l’Italia affronta la giornata della Pasquetta con una rete di distribuzione commerciale ampiamente operativa.

Perché i negozi di Napolitano Store sono ancora aperti nonostante il sequestro dell’aziendaNonostante il sequestro del compendio aziendale, l'imprenditore Angelo Napolitano non ha smesso di vendere: le nuove sedi sono evidentemente gestite...