Ferrobattuto presenta dal vivo il nuovo albun

Sabato 11 aprile alle 18, Ferrobattuto terrà un concerto per presentare dal vivo il suo nuovo album intitolato

Sabato 11 aprile ore 18 FerroBattuto presenterà l'album "D'amore, rabbia e di quisquilie varie " prodotto da Terre Sommerse Roma. Nello storico negozio Calboli Dischi sito dal 1929 in c.so Mazzini 115 Ferruccio Iiriti, autore dei brani, racconterà di sé, delle storie che hanno generato parole e musiche, del progetto che sembrava arenato ma che all'improvviso è fortemente ritornato. Musica, parole e un piccolo rinfresco anticiperanno per chi lo vorrà il firmacopie del cd. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Laura Pausini presenta a Milano 'Io canto 2' e si esibisce a sorpresa dal vivo(LaPresse) – Laura Pausini alla presentazione del suo nuovo album ‘Io canto 2’ in uscita il 6 febbraio, in un locale di Milano, alla presenza di una...

Valenn presenta per la prima volta dal vivo l’Ep “Piccola” al Circolo Arci BelleriLa serata prenderà vita dalle ore 18,30 con un aperitivo, creando l'atmosfera ideale per accogliere l'opening act di Valenn, a cui seguirà il live...