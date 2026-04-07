Ferro scienza e progresso Ostiense e l’archeologia industriale

Un tempo, Roma, ormai capitale del nuovo Stato italiano, trasformò le sue antiche strutture marmoree in impianti industriali fatti di metallo e energia elettrica. L’archeologia industriale si intreccia con la storia della città, evidenziando un passaggio tra il patrimonio storico e le nuove tecnologie. L’area di Ostiense si distingue come esempio di questo processo di trasformazione, dove le vecchie vestigia si sono integrate con le installazioni moderne.

Ci fu un tempo in cui Roma, ormai divenuta capitale dello stato unitario d’Italia, trasformò le sue antiche vestigia marmoree in complesse opere in metallo ed energia elettrica. All’ombra della Basilica di San Paolo fuori le mura, il quartiere e l’omonima via Ostiense conservano gelosamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Passeggiata sull'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense Archeotrekking all'Acquasanta: tour nella borgata tra bellezze liberty, giardini e archeologia industrialeTorna il nostro archeotrekking urbano nel quartiere dell'Acquasanta a Palermo, tra bellezze liberty, giardini e archeologia industriale. Si parla di: 31 marzo 1889: nasce la Torre Eiffel, da mostro di ferro a simbolo eterno di Parigi. Ferro scienza e progresso. Ostiense e l’archeologia industrialeCi fu un tempo in cui Roma, ormai divenuta capitale dello stato unitario d’Italia, trasformò le sue antiche vestigia marmoree in complesse opere in metallo ed energia elettrica. All’ombra della ... romatoday.it I nostri antenati dell’Età del Ferro producevano porpora in un grande impianto (che ha funzionato per 5 secoli)Come spiega il Museo delle Origini della Sapienza Università di Roma, l’Età del Ferro segna un importante periodo della storia umana ed in Italia si ascrive circa tra il 950 e 720 a.C. In questa fase ... greenme.it