Un grande dipinto realizzato dal pittore lucchese Giuseppe Aldi è stato presentato a Caserta in occasione della processione della Madonna dell’arco. L’opera, di dimensioni imponenti, rappresenta temi legati alla fede e alla sofferenza provocata dalla guerra. La creazione si inserisce in un contesto religioso e culturale, attirando l’attenzione sulla rappresentazione artistica di momenti di dolore e speranza.

Il pittore lucchese Giuseppe Aldi ha realizzato un’opera monumentale per la processione della Madonna dell’arco, un dipinto che intreccia fede e riflessioni sulla sofferenza umana in contesti di guerra. L’evento ha la partecipazione di migliaia di persone tra Caserta e Taverola. L’associazione Santa Maria Dell’Arco, con base a Taverola in provincia di Caserta, ha affidato all’artista — noto digitalmente come Giuseppeilpittore — l’incarico di creare una tela di dimensioni imponenti, precisamente 260 per 380 centimetri. Il quadro è stato esposto ieri ai fedeli durante il pellegrinaggio, seguendo le consuetudini tradizionali che prevedono l’uso di una cornice e di addobbi specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fede e guerra: il colossale dipinto di Aldi svela il dolore a Caserta

Leggi anche: Euphoria: il trailer della terza stagione svela temi di redenzione e fede

Tendini fragili? La ricerca svela il ruolo di HIF1 nel doloreDolore al tendine di Achille, gomito del tennista, ginocchio del saltatore o spalla del nuotatore: sono condizioni comuni che colpiscono sia gli...

Temi più discussi: Fede e guerra all’Ambrosianeum. Siham, Alma e le cicatrici in Nigeria: Storie di vita dentro le fotografie; Finissage della mostra Fede e Guerra in Ambrosianeum; Terra Santa tra guerra e fede: la trasmissione a Umbria Tv; Fede e guerra negli scatti del collettivo Memora: a Milano la terra che sanguina.

FOTOGRAFIA | Fede e guerra: dalla Siria alla Nigeria, negli scatti di Memora la terra che sanguinaI fotografi del collettivo Memora raccontano cinque Paesi segnati dal conflitto. Quattro sguardi, un’unica storia. A Milano, Fino al 6 aprile ... ilsussidiario.net

La narrazione religiosa di Trump sul salvataggio in Iran scatena critiche su fede e guerraLa scelta del presidente Donald Trump di descrivere il salvataggio di un aviatore americano caduto in Iran con toni religiosi ha suscitato critiche da parte di figure politiche, associazioni musulmane ... msn.com

"La forza della cultura, della logica e della fede nella giusta causa di una nazione 'civilizzata' prevarrà senza dubbio sulla logica della forza bruta". Lo afferma su il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, dopo le minacce di Donald Trum facebook

Pasqua significa dar voce alla speranza altrimenti soffocata tra le mani dei violenti Al «Regina caeli» di ieri il pensiero del Pontefice per i popoli tormentati dalla guerra i cristiani perseguitati per la loro fede, i bambini privati dell’istruzione x.com