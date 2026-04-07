In ambito del wrestling professionistico, si nota una tendenza a introdurre nuove stable ogni volta che una storyline non ottiene il successo sperato. Questa pratica appare ricorrente, soprattutto quando le trame non riscuotono l’interesse atteso. La presenza di queste fazioni diventa così un elemento ricorrente nelle narrazioni, contribuendo a modificare continuamente il quadro dei personaggi e delle alleanze sul ring.

Non so perché Triple H abbia la psicosi delle stable. Quando una storia non va come dovrebbe andare, ecco spuntare fuori una stable. Quando un lottatore giovane fatica ad emergere da solo, e ci sono altri giovani atleti nella sua stessa situazione, ecco che si raggruppano tutti in una alleanza di wrestler pronti a prendere il comando. Finanche quando una storia va a gonfie vele, ottenendo il riscontro positivo del pubblico, il team creativo ci ricama su una fazione di lottatori atta a soverchiare il malcapitato face di turno. Insomma, ogni pretesto è buono per far nascere una stable, anche quando non c’è alcun bisogno di farlo. E spesso, la... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Fazione in più, fazione in meno

Guerra tra bande a Piacenza: condannato il capo della fazione tunisina. Chiusa la barberia-covoNella mattinata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha condotto in carcere un cittadino tunisino classe 1990, condannato in via...

WWE: I Judgment Day vogliono tutto, Liv Morgan aggiorna su Dirty Dom e sul futuro della fazioneDominik Mysterio è ancora fermo ai box, ma secondo Liv Morgan i fan non dovranno aspettare ancora a lungo per rivederlo in azione.

10 membri più deboli delle fazioni di wrestling più famose

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Sono 19 gli indagati in carcere e 4 ai domiciliari: questo è il bilancio dell'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dei Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Caserta contro la fazione guidata dal boss Michele Zagaria, detenuto d - facebook.com facebook

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