Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, 7 aprile, va in onda su Rai 3 il nuovo programma di Salvo Sottile intitolato Farwest, trasmesso in prima serata ogni venerdì. La puntata di oggi include anticipazioni sugli ospiti e gli argomenti trattati. Il format si propone di affrontare temi di attualità attraverso interviste e servizi, con un focus su fatti e persone coinvolte. La trasmissione si distingue per un approccio diretto e senza fronzoli.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 7 aprile. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 7 aprile 2026. Anticipazioni. Il programma di Salvo Sottile torna con un’inchiesta sulla “setta dell’alchimista”: dopo l’arresto dei santoni, accusati di associazione a delinquere e violenza sessuale, gli inviati della trasmissione sono andati in Svizzera a scoprire un mondo fatto di riti sciamanici e droghe. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Salvo Sottile. . Grazie all’inchiesta di Farwest la polizia ha arrestato un santone in provincia di Perugia che non solo plagiava decine di ragazzi costringendoli a chiudere i ponti con le loro famiglia ma avrebbe accumulato oltre 600 mila euro in gioielli, apparta - facebook.com facebook

In collegamento con Salvo Sottile per “Far West”, ora su Rai Tre. Ci siete x.com/i/broadcasts/1… x.com