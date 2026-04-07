fano 20enne accoltella i genitori e il fratello

A Fano, nella notte, un giovane di 20 anni di origini bengalesi ha aggredito con coltello i propri genitori e il fratellino, ferendoli gravemente. Prima dell’attacco, avrebbe rivolto minacce ai vicini e avuto forti contrasti con il fratello minore. La famiglia conosceva il temperamento acceso del ragazzo, che in passato aveva già mostrato segni di instabilità. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Continue minacce ai vicini, forti attriti con il fratello minore e un temperamento acceso che in molti conoscevano a Fano, dove nella notte un 20enne originario del Bangladesh ha accoltellato tutta la sua famiglia. A far scattare la miccia sarebbe stato un litigio con il fratello minore, di 16 anni. I genitori, che stavano dormendo, si sono alzati per dividerli, ma il 20enne è riuscito a impugnare un coltello ferendoli. La madre ha chiamato i soccorsi e sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Fano, 20enne accoltella genitori e fratello: fermato

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