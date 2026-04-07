Familie Flöz porta a Venezia una favola che miscela tragedia e commedia buffa

La compagnia berlinese Familie Flöz torna a Venezia con lo spettacolo Feste, una favola senza parole che combina elementi di tragedia e commedia buffa. Dopo aver riscosso successo in vari paesi, il gruppo presenta la sua nuova produzione al Teatro Goldoni, portando in scena attori in maschera. La rappresentazione è stata ideata da un team di autori che include Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk, Michael Vogel e Björn Leese.

Dopo una lunga serie di successi internazionali, la compagnia berlinese Familie Flöz approda al Teatro Goldoni di Venezia con Feste, una favola senza parole messa in scena da attori in maschera e pensata da Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk, Michael Vogel e Björn Leese (questi ultimi due ne curano anche la regia). Lo spettacolo è in scena venerdì 10 aprile alle 19.30 ed è in replica anche sabato 11 alle 19 e domenica 12 alle 16. Con Feste la compagnia di Berlino porta in laguna tutta la potenza simbolica, al tempo stesso comica e tragica, delle sue maschere. In una maestosa villa sul mare tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e per la festa che seguirà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Familie Flöz in "Infinita" al Teatro BrancaccioInfinita è lo spettacolo della compagnia Familie Floz in arrivo al Teatro Brancaccio di Roma, l'11 e il 12 aprile.

Al Teatro Duse la grande musica e ‘Feste’, il capolavoro firmato Familie Flo?zLa grande musica d’autore, dai talenti italiani alle star internazionali, il tributo in danza all’album ‘The Wall’ dei Pink Floyd e l’attesissimo...

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Familie Flöz con Hotel Paradiso alla Sala Umberto dal 6 Febbraio al 11 FebbraioStrane cose accadono nel tranquillo HOTEL PARADISO, un piccolo albergo di montagna gestito con pugno di ferro dalla anziana capo-famiglia. Ci sono quattro stelle che orgogliosamente troneggiano ... ilmessaggero.it

La compagnia Familie Flöz in scena al Teatro Goldoni di Venezia con uno spettacolo senza paroleDal 10 al 12 aprile, Familie Flöz presenta al Goldoni di Venezia una favola per adulti che mescola tragedia e slapstick. lavocedivenezia.it

Gustav Klimt (1862-1918) Danae, 1907/08 Öl auf Leinwand, 77 x 83 cm Privatbesitz, Wien, Familie Dichand - facebook.com facebook

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