Faenza ospita la prima edizione del Next Station Choir Festival

Nel centro storico di Faenza, sabato 11 e domenica 12 aprile, si terrà la prima edizione del Next Station Choir Festival. L’evento è organizzato dalla scuola di musica Artistation e coinvolge diversi cori provenienti dalla regione. La manifestazione mira a promuovere il canto corale come forma di espressione artistica e di integrazione sociale, con esibizioni che si svolgeranno in vari luoghi della città.

Il programma si aprirà sabato 11 aprile nel pomeriggio con un concerto itinerante: alle 15.30 dalla Pinacoteca (via Santa Maria dell’Angelo 9) si esibirà il coro Voice of Joy. Alle 16.30 il festival farà tappa alla Chiesa di San Bartolomeo (chiesa dei Caduti di corso Matteotti) con il GIOI Coro Giovanile Imolese, mentre alle 17.15 la musica si sposterà al Museo del Risorgimento con il Coro Giovanile Dauno "U. Giordano". L’ultima tappa pomeridiana sarà alle 18.00 nella Sala del Consiglio comunale "E. De Giovanni" con la performance dell’Art of Choir. La giornata si chiuderà alle 21.00 presso il Teatro Sala Fellini con il grande concerto finale di tutti i cori partecipanti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Arcore, la prima edizione del Brianza Choir Festival: un evento tra Gospel, Pop e RockArcore (Monza), 26 gennaio 2026 – Debutta ad Arcore il Brianza Choir Festival, l’evento musicale dedicato alla coralità moderna che spazia tra... CasermArcheologica ospita una nuova edizione del festival BOOKstormingArezzo, 11 marzo 2026 – Dal 19 al 22 marzo 2026, durante le Fiere di Mezzaquaresima, CasermArcheologica ospita una nuova edizione del festival...