Nel nuovo numero di Novella 2000, disponibile in edicola dall'8 aprile, è pubblicata un'intervista a Fabrizio Biggio che include un racconto inedito sulla sua famiglia e alcuni dettagli sui progetti futuri. In questa occasione, l’attore ha parlato del suo lavoro, definendolo il più bello del mondo, e ha anche menzionato la mancanza dei figli. La conversazione si concentra sugli aspetti personali e professionali della sua vita.

Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola dall’8 aprile, anche l’intervista integrale a Fabrizio Biggio, con un racconto inedito sulla famiglia e lo spoiler sui sogni nel cassetto. Dalla collaborazione con Fiorello, prima a VivaRai 2! e oggi con La Pennicanza, alla sua sorprendente interpretazione nella fiction Le Libere Donne su Rai 1. lui è Fabrizio Biggio e il pubblico lo ama. Ma perché?: «Non sono furbo, non faccio le cose per piacere, sono così come sono e forse alla fine si apprezza quello. Qualche hater ci sarà da qualche parte, perché nessuno scampa all’hater. personalmente non sarei in grado di fingere o di fare altro da quello che sono». 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fabrizio Biggio: “Faccio il lavoro più bello del mondo mai i mie figli mi mancano”

“C’è una possibilità che tu possa mai tornare in Bridgerton?”: la risposta di Regé-Jean Page (“l’uomo più bello del mondo”) spiazza i fanRegé-Jean Page evita una domanda sul suo ritorno in Bridgerton e i fan vanno in delirio.

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Techegram, il nuovo social show Rai con Fabrizio Biggio: quando inizia, come funziona e ospitiTechegram è il nuovo programma di Fabrizio Biggio su RaiPlay dal 31 marzo e su Rai 2 dall’8 aprile. Scopri come funziona, gli ospiti e tutte le puntate. lifestyleblog.it

Biggio ‘molla’ Fiorello: la Rai lo promuove dopo la consacrazione con Lino GuancialeNuova fase per la carriera di Fabrizio Biggio, storico socio di Fiorello e da poco tempo anche attore molto apprezzato: ecco nel dettaglio cosa farà. libero.it

Basta uno sguardo… ed è subito spettacolo! Cappotto arancione, codino, occhiali da sole… e Fabrizio Biggio diventa subito Rosario Fiorello Non serve spiegare… si vede tutto! Buona Pasquetta da tutti noi! #FiorelloAndFriends #Pasquetta #Fior - facebook.com facebook

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