Evasione tra Barletta e Londra | bloccati 11 milioni di euro

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito di un'operazione contro frodi fiscali internazionali, sono stati sequestrati oltre 11 milioni di euro a due amministratori e a un socio. L'indagine ha coinvolto le città di Barletta, in Italia, e delle regioni di Francia e Inghilterra, dove sono state identificate operazioni finanziarie sospette. Il sequestro preventivo è stato disposto dalle autorità competenti dopo le verifiche sui flussi di denaro sospetti.

Due amministratori e un socio sono stati colpiti da un sequestro preventivo di oltre 11 milioni di euro a seguito di una frode fiscale internazionale orchestrata tra Barletta, Francia e Inghilterra. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza per l’area di Barletta-Andria-Trani, è scattata su disposizione del GIP del Tribunale di Trani dopo l’istanza della Procura locale. Il meccanismo fraudolento ruotava attorno a due imprese che, pur essendo formalmente stabilite in territorio francese, venivano controllate e gestite operativamente da Barletta. Questo sistema di esterovestizione ha permesso di sottrarre allo Stato italiano oltre 8 milioni di euro in tasse, basandosi su volumi d’affari mai dichiarati per un valore di circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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