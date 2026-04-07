European money quiz la finale I liceali dello Steam a Bruxelles

Si è conclusa la finale dell’European Money Quiz, il concorso europeo dedicato agli studenti delle scuole superiori. Tra le squadre partecipanti, i liceali dello Steam hanno conquistato il titolo di campioni italiani. Beatrice Pulga e Andrea Guzzinati, studenti della prima A, sono stati riconosciuti come i migliori rappresentanti del nostro Paese nella competizione che si è svolta a Bruxelles.

Beatrice Pulga e Andrea Guzzinati della 1° A del Liceo Steam sono i nuovi campioni italiani di educazione finanziaria, proclamati al termine della Finale Italiana dell’ European Money Quiz 2026, la competizione europea promossa dalla European Banking Federation e coordinata in Italia dalla FEduF - presieduta da Stefano Lucchini - svoltasi alla sede dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) a Milano. L’evento ha riunito le 11 coppie finaliste, selezionate tra migliaia di studenti italiani di età compresa tra i 13 e i 15 anni al termine di un percorso nazionale fatto di lezioni digitali e sfide su Kahoot dedicate ai temi del risparmio, della cittadinanza economica e della sicurezza online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - European money quiz, la finale. I liceali dello Steam a Bruxelles WWE European Tour: i risultati dello show di Bruxelles (20/01/26)Prosegue il tour europeo della WWE, che nella giornata del 20 gennaio 2026 ha fatto tappa a Bruxelles, in Belgio, davanti a un pubblico caloroso. European defence needs more clarity to avoid wasting time and money, industry saysEuropean countries have rushed to boost defence spending since Russia invaded Ukraine in 2022 and U. Argomenti più discussi: European money quiz, la finale. I liceali dello Steam a Bruxelles; ‘Io Penso Positivo – Educare alla Finanza’ le scuole secondarie di 2° VIII edizione. Educazione finanziaria, la gara europea appassiona 2 mila studenti under 16: due bolognesi in finale a BruxellesBeatrice Pulga e Andrea Guzzinati del liceo Steam di Bologna hanno vinto la sfida in casa. Il 19 maggio rappresentano l’Italia all’European Money quiz, promosso dall’ European Banking Federation e coo ... corriere.it Educazione finanziaria, due studenti italiani secondi a «European Money Quiz»La Norvegia vince l'edizione 2022 dello European Money Quiz. L’Italia si piazza al secondo posto della competizione annuale internazionale di alfabetizzazione finanziaria organizzata dalla Federazione ... ilsole24ore.com Non c’è marzo senza #EuropeanMoneyWeek! In programma dal 16/03 al 20/03, questa iniziativa, organizzata annualmente dalla European Banking Federation, prevede lo svolgimento di una moltitudine di attività, in oltre 30 paesi europei, con l'obi - facebook.com facebook Welcoming the Interagency Law Enforcement Academy of Advanced Studies (Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia) DG Petr Klement highlighted that working closely with national authorities is key & protecting EU money is a team effort x.com