Europa positiva a metà seduta
Le borse europee sono leggermente in rialzo a metà giornata, mantenendo un andamento positivo, anche se con guadagni più modesti rispetto ai livelli raggiunti nelle prime ore di contrattazione. La seduta si presenta con movimenti contenuti rispetto ai picchi iniziali, indicando una certa stabilità nei mercati. Gli investitori continuano a monitorare le variazioni di prezzo e le news che arrivano dall’economia globale.
Le Borse europee restano orientate al rialzo a metà seduta, anche se con un’intensità più contenuta rispetto ai massimi toccati nelle prime ore di contrattazione. A Milano il clima resta costruttivo, ma il mercato prende fiato dopo un avvio più brillante: il Ftse Mib sale dello 0,5%, dopo essere arrivato a guadagnare oltre un punto percentuale in mattinata. Un andamento che fotografa bene il sentiment degli operatori, ancora improntato alla cautela nonostante la tenuta del listino. Nel resto d’Europa il quadro è simile: Parigi avanza dello 0,6%, Madrid dello 0,8%, Londra dello 0,1% e Amsterdam dello 0,4%, mentre Francoforte oscilla attorno alla parità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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