Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 7 aprile 2026 | numeri vincenti e quote

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 7 aprile 2026, sono state trasmesse in diretta su Today. Sono stati annunciati i numeri vincenti e le quote relative a ciascun gioco. La pubblicazione dei risultati permette ai giocatori di verificare eventuali vincite in modo immediato. Le estrazioni si sono svolte questa mattina e i numeri sono stati resi disponibili online e sui canali ufficiali.

Chi vincerà il jackpot da oltre 145 milioni di euro? Primo concorso e primo appuntamento con la fortuna della settimana: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 7 aprile 2026, in diretta su Today.it Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 7 aprile 2026, in diretta su Today. Primo appuntamento con la dea bendata di questa settimana: come di consueto, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera e conosceremo insieme i numeri fortunati del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto. Il jackpot in palio per la sestina vincente di oggi è di 145.9 milioni di euro In basso, tutti i numeri estratti delle ruote del Lotto, di oggi martedì 7 aprile 2026. 🔗 Leggi su Today.it

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