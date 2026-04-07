Estrazioni Lotto 7 Aprile 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto del 7 aprile 2026 sono state trasmesse in diretta, con i numeri vincenti annunciati poco dopo. I giocatori che hanno partecipato hanno potuto scoprire subito se le proprie schedine hanno centrato i numeri fortunati. In questa giornata sono stati estratti i numeri vincenti che potrebbero aver determinato vincite o premi per alcuni giocatori. I risultati sono disponibili online e sono stati pubblicati immediatamente dopo l’estrazione.

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Estrazioni Lotto 3 Aprile 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazioni Lotto 3 Aprile 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 30 Gennaio 2026

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Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteLa prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del martedì 07 aprile 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di ... quifinanza.it