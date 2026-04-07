estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 7 aprile 2026

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono svolte oggi, martedì 7 aprile 2026, con i numeri vincenti annunciati in diretta. I risultati sono stati trasmessi immediatamente dopo le estrazioni, offrendo ai giocatori la possibilità di verificare subito le proprie schedine. Nessuna altra informazione ufficiale riguardo ai numeri estratti o ai premi assegnati è stata ancora diffusa.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 7 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 56 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 7 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 3 aprile 2026Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 3 aprile 2026: numeri vincenti in diretta ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera,...

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 31 marzo 2026Estrazioni del Lotto di oggi 31 marzo 2026: numeri vincenti estratti martedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it

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ESTRAZIONI DEL LOTTO DI SABATO 4 APRILE e delle ultime due lotterie di Marimì! BUONA PASQUA A TUTTI! Oggi siamo aperti tutta la mattina. Domani Lunedì di Pasquetta saremo con voi tutto il giorno! - facebook.com facebook

I numeri che contano (davvero) al gioco del Lotto x.com