Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 7 aprile 2026

Oggi, 7 aprile 2026, alle ore 20,30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che permette di vincere un’abitazione indovinando cinque numeri tra quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati subito dopo l’estrazione e sono stati resi pubblici attraverso i canali ufficiali del gioco. La sessione si è svolta in modo regolare senza segnalazioni di irregolarità.

Estrazione VinciCasa oggi 7 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 6 APRILE 2026 ESTRAZIONE 5 APRILE 2026 ESTRAZIONE 4 APRILE 2026 ESTRAZIONE 3 APRILE 2026 ESTRAZIONE 2 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 7 aprile 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 7 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026 Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di giovedì 2 aprile; VinciCasa, a Parma vinta una casa più 200mila euro; VinciCasa, quattro ‘4’ nel concorso del 30 marzo; VinciCasa: a Parma arriva il 228esimo ‘5’ - IGE. VinciCasa: vinta una casa a ParmaNell'estrazione di venerdì 3 aprile è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 94 di sabato 04 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook