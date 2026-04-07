La pansessualità è un termine che suscita spesso confusione e fraintendimenti. Spesso viene associata alla bisessualità, ma in realtà rappresenta una diversa sfumatura dell’orientamento sessuale. La distinzione tra i due concetti viene frequentemente fraintesa, portando a confusione tra le persone interessate o coinvolte nel dibattito. Questo articolo cerca di chiarire le differenze e di spiegare cosa significa essere pansessuale, senza ricorrere a interpretazioni o giudizi.

La pansessualità è un concetto spesso oggetto di fraintendimenti e incomprensione. Rappresenta una delle molte sfumature dell’ orizzonte arcobaleno ma viene però di frequente associato ad altri concetti, in particolare il suo significato viene spesso confuso con quello di bisessualità. Qui di seguito proviamo a spigare nel dettaglio cosa significhi essere pansessuale e perché pansessuale e bisessuale sono allo stesso tempo due identità differenti, ma anche molto affini tra loro. Pansessuale: significato del termine. Per comprendere il significato di pansessuale, partiamo innanzitutto dalla sua etimologia: dal greco, “ pan “, che significa... 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Essere pansessuale significa essere bisessuale? Facciamo chiarezza

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