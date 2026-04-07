Esordio convincente per Sinner a Montecarlo avanti Berrettini fuori Darderi

Jannik Sinner ha iniziato con successo il suo cammino nel torneo di Montecarlo, superando facilmente il francese Humbert e conquistando un posto agli ottavi di finale. Nel frattempo, il livello di Matteo Berrettini si conferma positivo, mentre Darderi è stato eliminato. La competizione, che si disputa sulla terra rossa e ha un montepremi di 6 milioni, rappresenta il terzo torneo

L'altoatesino lascia appena 3 giochi al francese Humbert MONTECARLO (MONACO) - Reduce dal "Sunshine Double", Jannik Sinner inizia al meglio la stagione sulla terra approdando agli ottavi del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Seconda testa di serie e bye al primo turno, il 24enne altoatesino ha sconfitto al debutto il francese Ugo Humbert per 6-3 6-0 in un'ora e 4 minuti di gioco. Per un posto nei quarti Sinner affronterà il vincente del match fra Francisco Cerundolo, numero 16 del seeding, e Tomas Machac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esordio convincente per Sinner a Montecarlo, avanti Berrettini, fuori Darderi Leggi anche: ATP Rio 2026, buon esordio di Berrettini e Passaro. Fuori Darderi, avanti Fonseca e Cerundolo Tanta Italia a Montecarlo con Sinner, Berrettini e Darderi. Debutto anche per AlcarazLa terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo ribadisce un concetto: è ancora Grand’Italia di scena sui campi del terzo torneo di categoria... Temi più discussi: Sinner vince a Montecarlo nel doppio: successo all’esordio e tabellone aggiornato del Masters 1000; Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio; VIDEO Sinner/Bergs-Machac/Ruud 2-0, ATP Montecarlo 2026: highlights e sintesi del match sul rosso del Principato; Atp Monte-Carlo - Sinner e Bergs vincono all'esordio in doppio: battuti Ruud/Machac. ATP Montecarlo: Sinner non fa sconti ad Humbert. Esordio a senso unico e gran rientro sulla terraSinner Humbert, Tennis - ATP | Super prestazione dell'azzurro, il francese dominato al servizio e in risposta, grande debutto sul rosso. Affronterà ora Cerundolo o Machac ... ubitennis.com Jannik Sinner parte a razzo a Montecarlo: solo 3 game concessi a HumbertToo good. Davvero troppo forte Jannik Sinner in questo esordio nel Masters 1000 di Monte Carlo. Il numero 2 del mondo ha regolato con il punteggio di ... oasport.it TORNEO MAGGIONI-RIGHI | ESORDIO VINCENTE! La #Juventus #Under17 Mister Grauso debutta con un successo convincente superando per 3-1 il #Borgaro Nobis. A segno i classe 2010 #Deniz (doppietta) e #Pame aggregati al torneo da so x.com Sono passati 12 anni dall’ultima volta dell’Italia a un Mondiale Era il 2014, in Brasile: una Nazionale guidata dal ct Prandelli, con campioni come Buffon, la BBC in difesa e Pirlo a dettare i tempi a centrocampo Dopo un esordio convincente contro l’Inghilt - facebook.com facebook