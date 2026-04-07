Esce è fuori dalla Casa Grande Fratello Vip la notizia prima della puntata

Prima della puntata del Grande Fratello Vip, si è saputo che un concorrente è stato eliminato e ha lasciato la casa. Il televoto di questa settimana si svolge in un momento particolarmente critico per l’edizione, che sta affrontando una fase molto delicata. La notizia dell’uscita è stata comunicata poco prima dell’inizio della trasmissione.

Il televoto del Grande Fratello Vip arriva in una fase delicata dell’edizione, forse una delle più sensibili finora. La puntata precedente aveva già lasciato intuire che stavolta il campo sarebbe stato più ristretto del solito, con appena tre concorrenti a giocarsi la permanenza nella Casa: Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea. Una nomination più snella, quindi, ma proprio per questo ancora più pesante, perché ogni voto rischia di spostare davvero gli equilibri della serata. A rendere tutto ancora più interessante è il fatto che questa eliminazione non pesa soltanto sui singoli, ma anche sulla fisionomia complessiva del cast. Il gruppo,... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Esce dalla Casa”. Grande Fratello Vip, niente da fare per la concorrenteIlary Blasi, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha avvisato il pubblico: il nuovo televoto sarebbe stato più “snello” del solito. “Tutti fuori”. Grande Fratello Vip, i concorrenti via dalla CasaMentre dentro la Casa del Grande Fratello Vip il gioco continua tra strategie, confessionali e nuovi equilibri, fuori si avvicina un appuntamento che... Milano, Corona: «Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra» Temi più discussi: Chi rischia stasera e chi è in crisi? Davvero il Grande Fratello Vip è al giro di boa? News, indiscrezioni, anticipazioni; Grande Fratello Vip, c'è già un'uscita imprevista: Adriana Volpe fuori dalla Casa dopo un infortunio; Grande Fratello Vip 2026: cosa è successo ieri sera, eliminato, nuove nomination; Adriana Volpe lascia la casa del Grande Fratello Vip all'improvviso: cosa è successo. Grande Fratello Vip, c'è già un'uscita imprevista: Adriana Volpe fuori dalla Casa dopo un infortunioLa concorrente è uscita per qualche ora dalla Casa per poi rientrare con la mano steccata: ecco cosa è successo ... libero.it Adriana Volpe esce dal Grande Fratello Vip, svelati i motivi improvvisiPerché Adriana Volpe è uscita dal Grande Fratello Vip La conduttrice Adriana Volpe ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello Vip giovedì ... assodigitale.it “Si è sentito tutto…”. Grande Fratello Vip: i due concorrenti si lasciano andare nella notte. Interviene la regia - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com