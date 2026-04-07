Esce dalla sua auto cappottata muore travolto da un' altra vettura sulla Palermo-Mazara

Un automobilista ha perso la vita ieri sera lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nella zona di Balestrate, sul ponte Augusto. Secondo quanto riferito, l’uomo è uscito dalla sua auto capovolta e subito dopo è stato travolto da un’altra vettura che transitava in quella tratta. I soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a rianimarlo. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un automobilista è morto in un incidente avvenuto ieri sera sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo nella zona di Balestrate, sul ponte Augusto. L’automobilista era a bordo di una Citroen C3 che, per cause in corso di accertamento, si è cappottata mentre viaggiava in direzione del capoluogo siciliano. L’automobilista è uscito dalla vettura e mentre era nella corsia di sorpasso è stato travolto da un’altra auto, che lo ha trascinato per un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti personale del 118, vigili del fuoco e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esce dalla sua auto cappottata, muore travolto da un'altra vettura sulla Palermo-Mazara Leggi anche: Esce di casa, a Martinengo la sua auto travolta da un’altra vettura Tragedia sull’A1, attraversa l’autostrada a piedi e muore travolto da un’auto. Ferito il conducente della vetturaModena, 2 febbraio 2026 – E’ morto nella notte, travolto da una vettura in transito, mentre stava attraversando l’autostrada a piedi, all’altezza di... Temi più discussi: Incidente mortale sull'A29, salvo dopo lo schianto contro il guardrail: esce dall'auto ma viene travolto e ucciso; Esce dall'auto dopo l'incidente e viene travolto: tragedia a Pasquetta sulla Palemo-Mazara; Incidente mortale sulla Palermo Mazara del Vallo, la vittima un automobilista investito; Auto si ribalta in autostrada a Messina, ferito uomo. Esce dalla sua auto cappottata, muore travolto da vettura sull'A29Mazara del Vallo nella zona di Balestrate, sul ponte Augusto. L'automobilista era a bordo di una Citroen C3 che, per cause in corso di accertamento, si è cappottata mentre viaggiava in direzione del c ... ansa.it Autostrada Palermo-Mazara, uomo muore travolto da un’autoPALERMO – Pasquetta segnata da un incidente mortale lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un uomo è stato travolto da un’auto all’altezza dello svincolo di Balestrate. livesicilia.it La tragedia nel giorno di Pasquetta lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo... - facebook.com facebook A causa di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli leggeri ed un mezzo pesante, avvenuto al km 1,200 della A29 "Palermo-Mazara del Vallo", in direzione Mazara x.com