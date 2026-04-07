Il 8 agosto 2019, due giorni prima di morire, Jeffrey Epstein ha creato un fondo fiduciario chiamato 1953 Trust, utilizzando il suo nome di nascita. Si tratta di un trust privato che, secondo quanto si sa finora, gestisce un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari. Recentemente è emerso che all’interno di questo trust c’è un testamento ritenuto segreto, che potrebbe indicare a chi andranno i beni lasciati dal finanziere.

L'8 agosto 2019, appena due giorni prima della sua morte, Jeffrey Epstein ha istituito un fondo fiduciario privato dal nome 1953 Trust (1953 è l'anno della sua nascita). Una decisione che ha suscitato una certa curiosità e che non ha mancato di gettare ulteriore mistero su una delle figure più oscure del nostro tempo. Stando alle informazioni diffuse fino ad ora, Epstein si è servito di una struttura legale nota come pour-over will per ottenere questo trust. Con questo metodo, il testamento trasferisce automaticamente tutti i suoi beni nel trust privato. Una strategia che molti esperti del settore hanno visto come un tentativo di garantire la massima riservatezza sulle sue attività finanziarie e sull'identità dei beneficiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Epstein, spunta il testamento segreto: cos'è il Trust 1953 e a chi andrà il patrimonio da oltre 100 milioni

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Si parla di: Epstein, il testamento segreto: il Trust 1953 e il patrimonio da 100 milioni conteso tra Karyna Shuliak e le vittime.

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