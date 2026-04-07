Energia senza età e invecchiamento attivo | due progetti per gli over 60

Il Comune di Barzanò ha avviato due nuovi progetti rivolti alle persone adulte e over 60, denominati

Il Comune di Barzanò, assessorato ai servizi sociali, lancia "Energia senza età" e "Invecchiamento attivo", due progetti finalizzati al miglioramento del benessere delle persone adulte e over 60, con una proposta che si muove su due differenti fronti: attività fisica e consapevolezza emotiva. In. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

“Supporto all’invecchiamento attivo”, aperto lo sportello telematico per la presentazione dei progettiAperto alle ore 9 di lunedì 2 febbraio, per chiudersi dopo una settimana, lo sportello telematico per la presentazione dei progetti relativi...

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