Stanno circolando ipotesi riguardo a possibili misure per contenere il consumo di energia, tra cui l’introduzione di targhe alterne e un aumento dello smart working. Queste proposte vengono valutate in un contesto di preoccupazioni per la scarsità di risorse energetiche e per la necessità di ridurre i consumi, anche se al momento non sono ancora state adottate decisioni definitive. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle fonti di energia e alla loro gestione.

Quando si parla di energia, non ci si riferisce soltanto al tema molto caldo e quotidiano del carburante per gli aerei che potrebbe progressivamente diminuire se la crisi in Medio-Oriente non verrà risolta a breve termine. In senso più ampio, il consumo energetico riguarda diversi aspetti della vita quotidiana di milioni, miliardi di persone in tutto il mondo ma che adesso sarà messo a dura prova dalla guerra in atto. Le misure da adottare. Non siamo ancora in piena emergenza ma l’Ue e l’Italia studiano dei programmi per risparmiare quanta più energia un po’ come fossimo ai tempi del Covid. Dunque, sarà “rispolverato” il lavoro da remoto, quello smart working che abbasserà notevolmente i consumi di carburante per spostarsi da casa a lavoro con risparmi non indifferenti in tempi di austerity. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Energia "razionata": ipotesi targhe alterne e più smart working

Italia a rischio lockdown energetico a maggio: limitazioni sui condizionatori, targhe alterne e smart workingGià la scorsa settimana Ryanair aveva indicato una data presunta: «Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire rifornimenti fino a...

Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocità e targhe alterneL’International Energy Agency ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale una serie di azioni dal lato della domanda per attenuare gli impatti...

Temi più discussi: UE: nuove misure contro la crisi energetica, dai voli agli spostamenti quotidiani; Meloni prepara le misure per l'emergenza energia (e il confronto con i partiti); Da maggio è allarme sulle scorte, l’emergenza energia sul tavolo di Giorgia Meloni; Razionamento del carburante in arrivo? L’UE sta valutando.

Energia razionata, torneranno le targhe alterne con più smart working e meno condizionatori? Le spinte della Ue, le mosse dell’ItaliaDall’Asia all’Europa, governi e imprese riscoprono il lavoro da remoto per ridurre i consumi energetici dopo lo choc di Hormuz. Bruxelles indica la linea e in Italia si studia un piano tra prudenza po ... corriere.it

Lockdown energetico Italia, come funziona? | Ipotesi razionamenti, illuminazione ridotta e targhe alterneLockdown energetico Italia, cos'è e come funziona: ipotesi razionamenti, illuminazione ridotta e targhe alterne, gli scenari al vaglio del governo ... ilsussidiario.net

Lockdown energia, ecco il piano: dalla dad a scuola allo smart working e targhe alterne. Le nuove regole allo studio - facebook.com facebook

Guerra in Iran e blocco dello stretto di Hormuz pesano sui costi dell'energia in Italia. L'allarme dei panificatori lombardi: "Bollette verso il +40%, a rischio i prezzi di pane e michette. Fino a oggi abbiamo ammortizzato i rincari". x.com