Energia e crisi iraniana | la vera subordinazione che la sinistra non vede

In Italia, si osserva spesso un atteggiamento ricorrente nel discorso pubblico sulle questioni energetiche, dove ogni problema viene interpretato come una questione morale piuttosto che come una realtà complessa da analizzare nel dettaglio. Questa tendenza si manifesta anche nelle discussioni riguardanti la crisi iraniana e le sue ripercussioni sull’approvvigionamento energetico, con un focus che non sempre tiene conto delle dinamiche internazionali e delle influenze geopolitiche coinvolte.

Roma, 7 apr – Nel dibattito italiano sull’energia esiste un riflesso ormai automatico: ogni crisi viene tradotta in una favola morale. Da una parte il cattivo di turno, che oggi prende il nome di Trump, trascinato dalla furia ideologica e bellicista di Netanyahu; dall’altra il leader virtuoso, magari incarnato da Pedro Sánchez, elevato a simbolo di un’Europa finalmente “pacifica”, “sociale”, “verde”, pronta a liberarsi dalla tutela americana grazie alle rinnovabili e a una postura più etica sul piano internazionale. È una narrazione rassicurante, lineare, spendibile sui social. Ed è quasi interamente falsa. La crisi iraniana e il problema dell’energia in Europa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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