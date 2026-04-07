Energia dai rifiuti nucleari | la nuova frontiera per le missioni lunari

Nel dibattito sulla transizione ecologica, i rifiuti nucleari sono stati di solito visti come un problema da smaltire. Tuttavia, recenti studi e progetti stanno esplorando l’uso di questi materiali come fonte di energia per le future missioni spaziali, in particolare per le attività sulla Luna. Questa proposta mira a trasformare un elemento di scarto in una risorsa utile per alimentare veicoli e strumenti di esplorazione.

Nel dibattito sulla transizione ecologica, i rifiuti nucleari sono tradizionalmente considerati un problema da gestire più che una risorsa da valorizzare. La proposta della startup lettone Deep Space Energy ribalta questa logica: trasformare scorie radioattive in infrastruttura energetica per lo spazio. Non si tratta solo di innovazione tecnologica, ma di un’applicazione avanzata dei principi di economia circolare in un settore – quello aerospaziale – storicamente poco associato a questi paradigmi. Il sistema sviluppato dall’azienda utilizza Americio-241 – un isotopo derivato dai rifiuti dei reattori nucleari civili – per generare calore e convertirlo in elettricità. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Energia dai rifiuti nucleari: la nuova frontiera per le missioni lunari Grasso umano dai morti: la nuova frontiera dell’estetica a New YorkNegli USA il mercato dei tessuti umani per la ricerca è diffuso e regolato in modo diverso dall’Europa. Fotovoltaico Tandem: Efficienza Record Superata al 34%, Nuova Frontiera per l’Energia Solare e Sostenibilità Globale.Un nuovo record mondiale nell'energia solare è stato stabilito il 17 febbraio 2026: moduli fotovoltaici tandem capaci di convertire la luce solare in... Temi più discussi: Rifiuti radioattivi, nuova tecnologia li isola in profondità; L'energia da fusione può salvare l'Europa dalla crisi energetica?; Ragioni e condizioni per un sì all'atomo; Shock rinnovabili, liberiamoci dai ricatti fossili e dal nuovo nucleare: greenreport lancia l’idea di un Referendum nazionale. Futuro dell’energia nucleare in Italia: un tema divisivoSul futuro sviluppo dell’energia nucleare in Italia ci sono pareri discordi perfino tra gli esperti. Se ne è parlato a KEY 2026. infobuildenergia.it Oliviero Pesenti: Nucleare, la fisica contro il dogmaLa vera emergenza sanitaria globale non sono le scorie radioattive, ma l’inquinamento atmosferico causato dai combustibili fossili e dai rifiuti chimici ... ticinolibero.ch Con la scusa del caro energia l’Ue vuole introdurre un nuovo lockdown come durante il Covid - ieri sanitario, oggi energetico - limitando la nostra libertà e imponendoci come lavorare e come spostarci. x.com Energia più forte tra Polesine ed Emilia! Terna avvia il piano di ammodernamento della linea elettrica tra Stienta e Casaglia passando per il Basso Polesine Meno sprechi, più stabilità per il territorio! #Polesine #Terna #Energia #Stient - facebook.com facebook