Emergenza gas | razionamenti e limiti a casa da maggio

Da maggio, potrebbero entrare in vigore limitazioni sul consumo di gas e restrizioni alla mobilità nelle case italiane. Il governo sta lavorando su un piano di emergenza per affrontare la carenza di gas, che potrebbe prevedere razionamenti domestici e altre misure restrittive. Le decisioni definitive saranno comunicate nelle prossime settimane, mentre si intensificano i preparativi per gestire eventuali criticità.