Elia Del Grande è evaso da una casa-lavoro di Alba | condannato per aver sterminato la famiglia

Elia Del Grande, 50 anni, è evaso da una casa-lavoro nella provincia di Alba. È noto per aver commesso un omicidio di massa in passato, uccidendo i propri familiari: padre, madre e fratello. Le autorità stanno conducendo ricerche che coinvolgono diverse regioni italiane per rintracciarlo. La sua fuga ha suscitato attenzione a livello nazionale, considerando il suo passato criminale e il rischio potenziale.

Seconda fuga in sei mesi. È caccia all’uomo noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" a Cadrezzate nel Varesotto Le ricerche dal Piemonte si estendono a tutto il resto d'Italia per trovare Elia Del Grande, il 50enne del Varesotto noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" quando da ragazzo ha ucciso la sua famiglia (padre, madre e fratello). L’uomo è evaso ed è in fuga per la seconda volta in sei mesi. Aveva compiuto lo stesso gesto a ottobre 2025. L’uomo ha approfittato di un permesso per Pasqua e non è rientrato nella struttura di Alba (Cuneo) dove stava concludendo i sei mesi previsti dalla misura di sicurezza, disposta per via della sua dichiarata pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Elia Del Grande è evaso di nuovo: è pericoloso, ha sterminato la sua famigliaElia Del Grande, 50 anni, autore della cosiddetta “strage dei fornai” avvenuta nel 1998 a Cadrezzate (Varese), risulta irreperibile dalla giornata di...

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate.

Elia Del Grande in fuga, il sacerdote: Tradito da lui, si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bimba. Chi sono?Il direttore della Caritas albese, don Domenico Degiorgis, svela alcuni dettaglia sulla nuova sparizione dell’autore della strage dei fornai: Il colloquio dopo il pranzo di Pasqua dove aveva fatto il ... ilgiorno.it

Elia Del Grande è fuggito di nuovo: aveva sterminato la sua famiglia nel 1998Elia Del Grande è nuovamente evaso. Del Grande, autore della strage di Cadrezzate (Varese), era detenuto nella casa lavoro di Alba (Cn) e risulta ... lapresse.it

Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998 x.com

Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai evaso per la seconda volta in sei mesi: non è rientrato dal permesso pasquale >> https://buff.ly/Ggd6tvQ - facebook.com facebook