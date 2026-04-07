Elezioni Targetti annuncia la ricandidatura il centrodestra pensa ad un outsider | il punto

A due anni dalla sua precedente candidatura, l'imprenditore e blogger pratese Jonathan Targetti ha annunciato la volontà di presentare nuovamente la sua candidatura a sindaco di Prato. Poco più di una settimana fa ha anche presentato il suo nuovo libro intitolato “Pratown”. Nel centrodestra, invece, si valuta l’ipotesi di un candidato outsider per le prossime elezioni amministrative.

A due anni di distanza, Jonathan Targetti ci riprova: l'imprenditore e blogger pratese, che poco più di una settimana fa ha presentato il proprio libro “Pratown”, è pronto a candidarsi nuovamente a sindaco di Prato. “L’Alternativa c’è”, il nome del progetto politico sostenuto da PLD, Radicali Pratesi, Unione Liberale, Targettopoli, Ora!, Prato Libera e Sicura, Liberisti Italiani, Aria Nuova Prato e Lista Civica Taiti. A supportarlo, tra gli altri, ci saranno l’ex-assessore Aldo Milone ed il delegato del Coni Massimo Taiti (oltre all'ex-parlamentare Mauro Vannoni). “Prato sta vivendo una stagione tra le più buie che i pratesi possano ricordare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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