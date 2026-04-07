Elezioni ad Arezzo e Lucignano | il taccuino elettorale

A maggio 2026 si svolgeranno le elezioni amministrative in due città toscane. Gli appuntamenti sono programmati per il 24 e 25 maggio e coinvolgeranno i cittadini di Arezzo e Lucignano. Le consultazioni riguarderanno la scelta dei nuovi sindaci e delle amministrazioni comunali. Finora non sono stati comunicati dettagli sui candidati o sui programmi elettorali. Le date sono state ufficialmente confermate dalle autorità locali.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore. Martedì 7 aprile - Parte da Piazza Risorgimento la campagna elettorale di Marco Donati, che domani, lunedì 7 aprile, presenterà ufficialmente le liste a sostegno della sua candidatura a sindaco di Arezzo. L’appuntamento è alle ore 18:30 per un incontro pubblico con la città, durante il quale verranno presentati i candidati e illustrati i principali punti del progetto politico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Temi più discussi: Elezioni ad Arezzo e Lucignano: il taccuino elettorale; Elezioni, la corsa alle liste. Il sindaco boccia le critiche: Un flop? Leggete l’Observer; Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone; Elezioni, Lucia Tanti mette in campo la componente civica Avanti Arezzo insieme a Forza Italia. Apertura del punto elettorale di Noi Moderati ad ArezzoSi è aperto in questi giorni in via Madonna del Prato 66 il punto elettorale di Noi Moderati, nuovo spazio di incontro, ascolto e partecipazione messo a disposizione della cittadinanza aretina in vist ... msn.com Referendum ad Arezzo: in quali zone ha vinto il sì e dove il no. E cosa cambia in vista delle elezioniAbbiamo sviscerato tutti i dati delle 97 sezioni dove hanno votati gli aretini del capoluogo che si trova a due mesi esatti dalle elezioni amministrative. I dati, soprattutto se studiati dagli addetti ... arezzonotizie.it "Che senso ha presentare una mozione di sfiducia quando mancano meno di 60 giorni alle elezioni comunali Quale beneficio per i residenti". L'analisi di una cittadina - facebook.com facebook Il Venezuela visto da Cuba Soddisfatta dell’attuale governo di Caracas, la Casa Bianca fa capire agli anti-chavisti che «non è tempo di elezioni». L’Avana osserva interessata E intanto procede a un maxi-indulto Roberto Livi x.com