Elasticità mentale perché sono importanti i primi 10 anni di vita? Il ruolo della didattica

I primi dieci anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo di un bambino, un periodo in cui si formano molte delle sue capacità cognitive e motorie. Durante questa fase, il modo in cui viene educato e accolto influisce sulla sua capacità di adattarsi e di apprendere in futuro. La didattica riveste un ruolo centrale nel favorire il progresso, offrendo strumenti e ambienti che stimolano l’esplorazione e la curiosità naturale dei più piccoli.

Un bambino che cresce, che muove i suoi primi passi nel mondo lo osserva con occhi spalancati e curiosi, libero da quei significati simbolici che l’adulto ha stratificato nel tempo. Per lui ogni oggetto è scoperta, ogni suono è possibilità, ogni incontro è evento assoluto. Non esistono categorie rigide, non esistono interpretazioni già pronte. Esiste l’esperienza pura, che si deposita e trasforma. E mentre tutto questo accade, istante dopo istante, la struttura biologica del suo cervello cambia in modo vertiginoso. Nuove reti neuronali si intrecciano, connessioni sinaptiche fioriscono con una rapidità sorprendente. Il cervello infantile non è una versione ridotta di quello adulto, ma un organismo in stato di febbrile e straordinaria trasformazione, un laboratorio vivente di possibilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Zuccheri nei primi due anni di vita: perché è importante limitarliI primi due anni di vita rappresentano una finestra critica per lo sviluppo del bambino.

In occasione della Giornata Mondiale gli esperti spiegano perché sono così importanti la diagnosi precoce, il coinvolgimento della famiglia e interventi personalizzatiL’autismo, o meglio il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), negli ultimi anni in Italia ha registrato un aumento significativo delle diagnosi.

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Perché i giovani adulti in Europa hanno più problemi di salute mentale delle generazioni passateI giovani adulti in Europa ottengono risultati peggiori rispetto ai coetanei degli altri continenti e diversi Paesi europei figurano tra gli ultimi al mondo. Lo studio di Sapien Labs, organizzazione ... it.euronews.com

Caro Rino, sono immensamente dispiaciuto, ma a differenza di tanti italiani medi, credo di avere l’intelligenza e l’elasticità mentale di capire che tu NON HAI COLPE! Pochi, in pochissimi, si sarebbero presi la briga di guidare questa nazionale in un momento c - facebook.com facebook