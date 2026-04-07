Economia e infiltazioni mafiose Il dibattito al centro ’Bagnetti’
Giovedì prossimo alle 17.30 si svolgerà al centro congressi Bagnetti di Gavorrano un convegno intitolato
GAVORRANO Si terrà giovedì prossimo, con inizio alle 17.30, presso il centro congressi Bagnetti a Gavorrano, il convegno intitolato ’Segnali d’allarme: come le mafie penetrano nei territori’. L’evento mira a far luce sulla radicata presenza criminale nella provincia di Grosseto (Amiata e aree costiere), evidenziata da indagini e beni confiscati. Oggi le mafie prediligono l’infiltrazione nell’economia legale all’uso della violenza. L’obiettivo è immettere capitali illeciti in vari settori, dal turismo alla ristorazione, rivitalizzando aziende decotte, all’edilizia e allo spaccio di droga. L’inchiesta ìMaremma Felix’ a Follonica, per esempio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Conou, economia circolare dell’olio usato: qualità, legalità e nuove sfide normative al centro del dibattito.Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou) si trova ad affrontare un periodo di transizione...
Licenza negata al centro scommesse di Rosarno, il Tar dà ragione al titolare: "Nessun rischio di infiltrazioni mafiose"Non c'è "reale pericolo di infiltrazioni criminali” e per questo il Tar Calabria ha sospeso il provvedimento della questura di Reggio Calabria che...
Temi più discussi: Economia e infiltazioni mafiose. Il dibattito al centro ’Bagnetti’; La banalità del male? Appunti per lo studio del concorso esterno in associazione mafiosa; Fare memoria per capire: la mafia va letta nel suo contesto; FOCUS LFCV | È tutto un magna-magna: le infiltrazioni (trasversali) della mafia nella ristorazione.
Infiltrazioni mafiose, Toscana più vulnerabile: 14 miliardi fuori controlloUna regione solida, ma non impermeabile. Una terra che continua a mostrare capacità di tenuta istituzionale ed economica, ma che allo stesso tempo presenta zone d’ombra sempre più evidenti, soprattutt ... radiosienatv.it
Imprese e infiltrazioni mafiose, 8 provvedimenti nel trapaneseDal 1° gennaio ad oggi sono complessivamente 8 i provvedimenti antimafia per tutelare l’economia legale del territorio dal rischio di infiltrazioni ... itacanotizie.it
Il volume della docente e Tenente colonnello della Guardia di Finanza è uno strumento di consapevolezza civile per riconoscere le infiltrazioni mafiose e difendere un’economia sana - facebook.com facebook
La guerra in Medio Oriente scuote i mercati europei: bruciati 1.100 miliardi, un colpo più duro della crisi del 2022. L’instabilità geopolitica pesa sulle Borse, tra timori e incertezze che si riflettono sull’economia globale. #ANSA x.com