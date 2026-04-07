Giovedì prossimo alle 17.30 si svolgerà al centro congressi Bagnetti di Gavorrano un convegno intitolato

GAVORRANO Si terrà giovedì prossimo, con inizio alle 17.30, presso il centro congressi Bagnetti a Gavorrano, il convegno intitolato ’Segnali d’allarme: come le mafie penetrano nei territori’. L’evento mira a far luce sulla radicata presenza criminale nella provincia di Grosseto (Amiata e aree costiere), evidenziata da indagini e beni confiscati. Oggi le mafie prediligono l’infiltrazione nell’economia legale all’uso della violenza. L’obiettivo è immettere capitali illeciti in vari settori, dal turismo alla ristorazione, rivitalizzando aziende decotte, all’edilizia e allo spaccio di droga. L’inchiesta ìMaremma Felix’ a Follonica, per esempio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Economia e infiltazioni mafiose. Il dibattito al centro ’Bagnetti’

Conou, economia circolare dell’olio usato: qualità, legalità e nuove sfide normative al centro del dibattito.Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou) si trova ad affrontare un periodo di transizione...

Licenza negata al centro scommesse di Rosarno, il Tar dà ragione al titolare: "Nessun rischio di infiltrazioni mafiose"Non c'è "reale pericolo di infiltrazioni criminali” e per questo il Tar Calabria ha sospeso il provvedimento della questura di Reggio Calabria che...

Temi più discussi: Economia e infiltazioni mafiose. Il dibattito al centro ’Bagnetti’; La banalità del male? Appunti per lo studio del concorso esterno in associazione mafiosa; Fare memoria per capire: la mafia va letta nel suo contesto; FOCUS LFCV | È tutto un magna-magna: le infiltrazioni (trasversali) della mafia nella ristorazione.

Infiltrazioni mafiose, Toscana più vulnerabile: 14 miliardi fuori controlloUna regione solida, ma non impermeabile. Una terra che continua a mostrare capacità di tenuta istituzionale ed economica, ma che allo stesso tempo presenta zone d’ombra sempre più evidenti, soprattutt ... radiosienatv.it

Imprese e infiltrazioni mafiose, 8 provvedimenti nel trapaneseDal 1° gennaio ad oggi sono complessivamente 8 i provvedimenti antimafia per tutelare l’economia legale del territorio dal rischio di infiltrazioni ... itacanotizie.it

Il volume della docente e Tenente colonnello della Guardia di Finanza è uno strumento di consapevolezza civile per riconoscere le infiltrazioni mafiose e difendere un’economia sana - facebook.com facebook

La guerra in Medio Oriente scuote i mercati europei: bruciati 1.100 miliardi, un colpo più duro della crisi del 2022. L’instabilità geopolitica pesa sulle Borse, tra timori e incertezze che si riflettono sull’economia globale. #ANSA x.com