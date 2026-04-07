Economia e infiltazioni mafiose Il dibattito al centro ’Bagnetti’

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì prossimo alle 17.30 si svolgerà al centro congressi Bagnetti di Gavorrano un convegno intitolato

GAVORRANO Si terrà giovedì prossimo, con inizio alle 17.30, presso il centro congressi Bagnetti a Gavorrano, il convegno intitolato ’Segnali d’allarme: come le mafie penetrano nei territori’. L’evento mira a far luce sulla radicata presenza criminale nella provincia di Grosseto (Amiata e aree costiere), evidenziata da indagini e beni confiscati. Oggi le mafie prediligono l’infiltrazione nell’economia legale all’uso della violenza. L’obiettivo è immettere capitali illeciti in vari settori, dal turismo alla ristorazione, rivitalizzando aziende decotte, all’edilizia e allo spaccio di droga. L’inchiesta ìMaremma Felix’ a Follonica, per esempio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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