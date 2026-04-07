Ecoforum provincia di Roma premiati Palestrina San Cesareo e Genazzano Carpineto ed Artena

Nella sala del Metropolitano Urban Center di Roma, Legambiente ha concluso l'edizione degli Ecoforum nel Lazio, che ha coinvolto diverse province della regione. Durante l'evento, sono stati premiati i comuni di Palestrina, San Cesareo e Genazzano, così come Carpineto e Artena. Il tour ha seguito le tappe regionali e altre provinciali, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali in iniziative legate alla sostenibilità ambientale.

La differenziata nella provincia della Capitale si attesta al 54% (dato relativo all’anno 2024) con poco più di un punto percentuale di crescita rispetto all’annata precedente; non conteggiando Roma la cifra sarebbe molto superiore e pari al 69% ma c’è da specificare che l’aumento registrato è avvenuto proprio grazie all’aumento della percentuale della Capitale. Sono 72 su 121 totali i Comuni Ricicloni premiati, quelli che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di differenziata, 3 in più rispetto allo scorso anno. Il podio è per 3 Comuni di medie dimensioni: Genzano di Roma, Manziana e Sacrofano. I dati presentati oggi, sono tratti dal Dossier di Legambiente “Economia Circolare nel Lazio nel 2025”, raccolti dall’associazione tramite Arpa Lazio e Catasto Nazionale Rifiuti di ISPRA e fanno riferimento all’anno 2024. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Velletri, Carpineto Romano, Artena, Subiaco in vetta al concorso oleario “Oro Verde” della provincia sud di RomaVelletri, i Monti Lepini e l’area di Subiaco hanno brillato al concorso oleario “Oro Verde”. Argomenti più discussi: Ecoforum provincia di Roma, premiati Palestrina, San Cesareo e Genazzano, Carpineto ed Artena; Comuni Ricicloni: in provincia di Roma trionfano i Castelli, bene Pomezia fuori Anzio e Nettuno. Ecoforum provinciale della Città metropolitana di Roma di LegambientePremiati i 72 Comuni Ricicloni, con differenziata oltre il 65% Differenziata al 54% nella provincia della Capitale, sarebbe del 69% senza Roma, ma il miglioramento annuale di 1,1% arriva grazie al lie ... newtuscia.it Ecoforum Lazio, Castelli Romani virtuosi nella raccolta differenziata: Genzano sul podio, Lanuvio nella top 10 dei Comuni ricicloniRaccolta differenziata in crescita nella provincia di Roma: premiati 72 Comuni sopra il 65%, con Genzano e Lanuvio tra i più virtuosi dei Castelli Romani ... castellinotizie.it SAN CESAREO BASKET, 3 E 4 APRILE IL "MEMORIAL ALESSIO MARTINUCCI" TRA SPORT E RICORDO Venerdì 3 e sabato 4 aprile, si è svolto il "Memorial Alessio Martinucci", l'evento sportivo organizzato dal San Cesareo Basket, in ricordo di Alessio Mart - facebook.com facebook