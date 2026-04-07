Ecco Lautaro Inter felice come una Pasqua

Lautaro e alcuni compagni di squadra sono stati protagonisti di una vittoria importante, che ha portato l'Inter a festeggiare con entusiasmo. I volti notati durante l'evento sono quelli di calciatori come Thuram, Calhanoglu, Barella e Bastoni. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la squadra, e i giocatori sono apparsi soddisfatti durante le interviste post gara.

I volti della resurrezione pasquale sono quelli dei soliti noti: Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Barella, Bastoni. Un Monte Rushmore di redivivi interpreti, per un film che gli astanti al Meazza attendevano con ansia, quello dell’ Inter che torna ad esprimersi da prima della classe, ora con sette punti di vantaggio sul Napoli secondo. L’ex Gasperini (non amatissimo, colpito da cori gravemente offensivi e reiterati) è tra quelli che avrebbero fatto a meno dello show: non batte l’Inter dal 2018 ed è a dieci sconfitte consecutive nel confronto diretto. Alcune scelte del tecnico ospite erano a doppio taglio. Hanno fatto sì che i giallorossi tenessero alla grande per un tempo, per contro hanno aperto praterie nelle quali, complici alcuni errori individuali, la ritrovata coppia Thuram-Lautaro ha imperversato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ecco Lautaro, Inter felice come una Pasqua Leggi anche: L’Inter ritrova Lautaro Martinez ma perde Bisseck: emergenza in difesa nella sfida di Pasqua con la Roma Leggi anche: Inter news, Lautaro torna a correre: ecco quando tornerà Temi più discussi: Boninsegna: Felice di essere superato da un condottiero come Lautaro. Ma la mia media-gol...; Chivu: Vittoria da squadra matura. Clima tossico? Tutti colpevoli, va cambiato l'approccio; Inter, messaggio social di Lautaro: Felice di essere tornato a lottare con i miei compagni; Lautaro al 90esimo a DAZN: Felice di avere questi compagni. A parlar di loro mi viene la pelle d'oca. Inter, l’addio di Lautaro è annunciato: ecco quando accadràTramite una dichiarazione rilasciata di recente, Lautaro ha lasciato intendere quello che sarà il suo momento di addio all'Inter. newsmondo.it Lautaro Martinez, escluse lesioni: circa un mese di stop, a forte il rischio il derby. Ecco quante partite saltaNon c’è nessuna lesione. L’Inter tira un sospiro di sollievo per Lautaro Martinez: «Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la ... ilmessaggero.it Thuram: “Fatto gara seria. Io nella top 5 Ecco cosa mi manca e che Lautaro ha. Pio è…” x.com Calcio in Pillole. . L’Inter travolge la Roma per 5-2 Doppietta di #Lautaro Due assist e un gol per #Thuram La Thu-La è tornata Ecco le reazioni a caldo dei tifosi nerazzurri @melissaaa333 #interroma #calcioinpillole #tifosi - facebook.com facebook