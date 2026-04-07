Gli studenti partecipano a una trasmissione televisiva chiamata Prima della prima in tv – Gen Z all’Opera, che unisce cultura, musica e coinvolgimento delle nuove generazioni. La puntata recente è dedicata a La Traviata, l’opera di Giuseppe Verdi rappresentata al teatro Comunale Claudio Abbado l’11 e 12 aprile. La trasmissione intende far conoscere l’opera e il suo racconto attraverso il punto di vista dei giovani.

Torna Prima della prima in tv – Gen Z all’Opera, il format televisivo che unisce cultura, musica e partecipazione delle nuove generazioni, con una puntata dedicata a La Traviata, il celebre capolavoro di Giuseppe Verdi in scena al teatro Comunale Claudio Abbado l’11 e 12 aprile. La puntata è disponibile on demand sul canale Youtube del teatro mentre la messa in onda è prevista per la prossima settimana su TeleRomagna (canale 14 del digitale terrestre). Protagonisti assoluti della puntata gli studenti della classe II E del liceo artistico Dosso Dossi, preparati dalla professoressa Giorgia Boccaccini con la collaborazione della docente Micol Mancuso, affiancati dagli studenti della I C, accompagnati dai docenti Patrizia Massarenti e Carmine Pasquale De Rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Traviata raccontata dagli studenti

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