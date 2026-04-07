E oggi riparte la Champions per aumentare la nostra rabbia
Oggi riprende la fase a gironi della Champions League, portando con sé aspettative e tensioni. Dopo le partite in Bosnia, alcune situazioni hanno chiarito aspetti della competizione. Lautaro Martinez, campione del mondo, ha contribuito con gol e prestazioni a rafforzare la propria squadra. La competizione europea entra nel vivo, con squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in un torneo ricco di sfide e colpi di scena.
Il dopo Bosnia spiega molte cose. Lautaro Martinez, campione del mondo, ha dato vitamine e gol ai reduci interisti di Zenica, Bremer e McKennie, già qualificati per il torneo Infantino-Trump, hanno spinto la Juventus più vicina al Como che ha fatto pari a Udine nella partita che è il desolante riassunto dei guai della nazionale, in campo trenta calciatori stranieri, due italiani, Zaniolo e Bertola (subentrato), che altro serve per svegliare le mummie che governano il calcio? Luciano Spalletti propone 1 Under 19 italiano per ogni squadra, parla un uomo di football nel silenzio dei vecchi arnesi federali e dei loro propagandisti sui grandi giornali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"La nostra rabbia deve trasformarsi in punti""Contro la Juve Stabia dobbiamo trasformare in rabbia tutto quello che non abbiamo raccolto.
Non solo mogli o muse, ma scienziate, attiviste e artiste. Treccani presenta un'opera enciclopedica tematica, un viaggio che celebra le icone, note e meno note che hanno segnato la nostra cultura, la nostra arte e la nostra scienza dal Settecento a oggiPer secoli la storia è stata raccontata come un palcoscenico quasi esclusivamente maschile, dove le donne apparivano solo come figure di contorno,...
Temi più discussi: E oggi riparte la Champions per aumentare la nostra rabbia; Roma: la corsa Champions riparte da San Siro, Gasp recupera Soulé; Champions League alla volata finale: quarti show con Real-Bayern e Psg-Liverpool; Soulé, fatiche da Champions.
Roma: la corsa Champions riparte da San Siro, Gasp recupera SouléArchiviata la la sosta per le nazionali, Gian Piero Gasperini può iniziare a preparare la partita con l'Inter di domenica a San Siro e il conseguente rush finale di stagione. ansa.it
Roma, la corsa Champions riparte da San Siro: Gasperini recupera SouléLa Roma si prepara a ripartire con determinazione dopo la sosta per le nazionali, affrontando la cruciale sfida di Pasqua contro l’ Inter a San Siro. L'obiettivo primario è rilanciare la corsa verso u ... it.blastingnews.com
Antonio Conte post Napoli-Milan: “Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. L’obiettivo dichiarato di tutti è “entrare in Champions”, vale per chiunque tranne che x.com
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