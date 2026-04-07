Oggi riprende la fase a gironi della Champions League, portando con sé aspettative e tensioni. Dopo le partite in Bosnia, alcune situazioni hanno chiarito aspetti della competizione. Lautaro Martinez, campione del mondo, ha contribuito con gol e prestazioni a rafforzare la propria squadra. La competizione europea entra nel vivo, con squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in un torneo ricco di sfide e colpi di scena.

Il dopo Bosnia spiega molte cose. Lautaro Martinez, campione del mondo, ha dato vitamine e gol ai reduci interisti di Zenica, Bremer e McKennie, già qualificati per il torneo Infantino-Trump, hanno spinto la Juventus più vicina al Como che ha fatto pari a Udine nella partita che è il desolante riassunto dei guai della nazionale, in campo trenta calciatori stranieri, due italiani, Zaniolo e Bertola (subentrato), che altro serve per svegliare le mummie che governano il calcio? Luciano Spalletti propone 1 Under 19 italiano per ogni squadra, parla un uomo di football nel silenzio dei vecchi arnesi federali e dei loro propagandisti sui grandi giornali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E oggi riparte la Champions per aumentare la nostra rabbia

"La nostra rabbia deve trasformarsi in punti""Contro la Juve Stabia dobbiamo trasformare in rabbia tutto quello che non abbiamo raccolto.

Non solo mogli o muse, ma scienziate, attiviste e artiste. Treccani presenta un'opera enciclopedica tematica, un viaggio che celebra le icone, note e meno note che hanno segnato la nostra cultura, la nostra arte e la nostra scienza dal Settecento a oggiPer secoli la storia è stata raccontata come un palcoscenico quasi esclusivamente maschile, dove le donne apparivano solo come figure di contorno,...

Temi più discussi: E oggi riparte la Champions per aumentare la nostra rabbia; Roma: la corsa Champions riparte da San Siro, Gasp recupera Soulé; Champions League alla volata finale: quarti show con Real-Bayern e Psg-Liverpool; Soulé, fatiche da Champions.

Roma: la corsa Champions riparte da San Siro, Gasp recupera SouléArchiviata la la sosta per le nazionali, Gian Piero Gasperini può iniziare a preparare la partita con l'Inter di domenica a San Siro e il conseguente rush finale di stagione. ansa.it

Roma, la corsa Champions riparte da San Siro: Gasperini recupera SouléLa Roma si prepara a ripartire con determinazione dopo la sosta per le nazionali, affrontando la cruciale sfida di Pasqua contro l’ Inter a San Siro. L'obiettivo primario è rilanciare la corsa verso u ... it.blastingnews.com

Antonio Conte post Napoli-Milan: “Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. L’obiettivo dichiarato di tutti è “entrare in Champions”, vale per chiunque tranne che x.com

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