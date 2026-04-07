È morto Mircea Lucescu | allenò Inter Brescia e Pisa

È scomparso a Bucarest, all’età di 80 anni, Mircea Lucescu, noto allenatore di calcio che ha guidato squadre come Inter, Brescia e Pisa. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi decenni, contribuendo con le sue esperienze a importanti club italiani e europei. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa.

Il tecnico aveva 80 anni. Nei giorni precedenti era stato colpito da un infarto che lo aveva fatto precipitare in coma È morto a Bucarest, all’età di 80 anni, Mircea Lucescu, uno degli allenatori più titolati e influenti della storia del calcio europeo. Il decesso è stato annunciato dall’ospedale universitario di emergenza della capitale romena, dove il tecnico era ricoverato dal 29 marzo dopo un malore. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni successivi a causa di un infarto che lo aveva fatto precipitare in coma. Lucescu era ancora in carica come commissario tecnico della nazionale rumena fino a pochi giorni fa. L’ultima partita sulla panchina è stata la semifinale dei playoff per i Mondiali, persa contro la Turchia il 26 marzo scorso. 🔗 Leggi su Today.it

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