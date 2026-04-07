È molto brava diventerà migliore di papà

In questi giorni si sono susseguiti commenti sui social riguardo a un evento nel mondo del calcio giovanile. Una dodicenne ha vinto il Coppa Garino femminile con il club milanese, conquistando il suo primo titolo con la squadra. La giovane atleta ha ricevuto commenti positivi sulla sua bravura e sul suo potenziale di crescita nel settore. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e utenti online.

2026-04-07 08:27:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Emma la figlia dodicenne di Luca Modric ha vinto il Coppa Garino femminile con il AC Milan raggiungere il tuo primo titolo con la maglia rossonera. In semifinale viene sconfitta la squadra Under 13 del Milan Inter 2-0. nel quarti di finale Ema (2013) ha segnato nella vittoria di Milan 3-1 sul Sassuolo. Nella gran finale del torneo Under 13 di Torino, la figlia di Modric ha battuto la Juventus. “Nella foto iconica indossa il tipico sorriso di famiglia mentre tiene in mano un trofeo più grande di lei”, pubblica ‘La Gazzetta dello Sport’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “È molto brava, diventerà migliore di papà” Leggi anche: Giulia Honegger è incinta, Fedez diventerà papà per la terza volta di una femmina Taylor Lautner diventerà papà, l’annuncio ironico sui socialTaylor Lautner (34 anni) e sua moglie Taylor Lautner (29) stanno per allargare la famiglia. ASSURDO: ILARY DIVENTA LA NUOVA BULLA DELLA SCUOLA E FA SOSPENDERE ZIA NICOLE!