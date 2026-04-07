Durante la seconda puntata di GialappaShow, programma condotto dal Mago Forest e trasmesso ogni lunedì sera, si è svolta una gag divertente che ha coinvolto due personaggi noti dello spettacolo. La scena ha suscitato curiosità tra il pubblico, che ha cercato di capire se si trattasse di uno tra Luca Argentero o Stefano De Martino. Il momento ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio e di quelli che hanno seguito la trasmissione.

La seconda puntata di GialappaShow, programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest – ogni lunedì alle 21.30 su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW -, ha visto Luca Argentero, “il Brad Pitt italiano” come è stato definito dallo stesso Forest, cimentarsi nel ruolo di co-conduttore. Argentero ha festeggiato sul palco i suoi 20 anni di carriera, prendendo in braccio Iva Zanicchi, alias Giulia Vecchio, e rispolverando, tra mille risate, gli scatti del suo calendario del 2004. Si è poi calato con autoironia nei panni di Stefano De Martino, specchio della parodia di Gigi, e ha risposto divertito al fuoco incrociato delle domande del Mago Forest al “Caffè letterario”. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È Luca Argentero o Stefano De Martino? La divertente gag a GialappaShow

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