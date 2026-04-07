E’ il giorno della Compagnia Giovani

Oggi si tiene il primo spettacolo della Compagnia Giovani di Marche Teatro, che dopo tre giorni di prove e preparativi si presenta con una produzione in scena questa sera alle ore 20. La compagnia, composta da giovani attori, ha lavorato intensamente nei giorni precedenti, e il debutto rappresenta il risultato di questo percorso. L'evento si svolge presso il teatro della città.

Tre giorni insieme alla Compagnia dei Giovani di Marche Teatro, che debutta con il suo primo spettacolo stasera (ore 20.30, info 07152525), con repliche domani e giovedì (stessa ora). L’appuntamento è al Sperimentale di Ancona, dove va in scena ‘ L’impresario di Smirne ’, con testo e regia di Giuseppe Dipasquale, ispirato alla quasi omonima commedia di Goldoni. Protagonisti sono Nicolò Ausili, Sabrina Caliri, Federica Clementi, Silvia Donzelli, Marco Gabrielli, Michele Augusto Magni, Zelia Pelacani Catalano, Alma Poli, Arianna Primavera, Matteo Principi, Luca Quarchioni, Francesco Santarelli. Lo spettacolo rilegge il classico goldoniano in chiave contemporanea, trasformando l’antica Smirne nel simbolo di una nuova terra promessa: la Dubai di oggi, luogo-simbolo di ambizione, ascesa sociale e ricerca del successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ il giorno della Compagnia Giovani Il ricordo della Shoah . Giorno della Memoria nel segno dei giovani : "Parlare al presente"A 81 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, il Comune ha celebrato ieri il Giorno della Memoria con una serie di iniziative dedicate alle... A Fiumicino nasce la Compagnia di danza per giovani talenti: un ponte concreto tra passione e mondo del lavoroFiumicino – Nasce una nuova compagnia di danza giovane e dinamica, pensata per offrire ai danzatori un’esperienza reale di palcoscenico, lavorando... Il Natale di Peppe Barra, tra cantata dei pastori, presepe, mamma Concetta e l'appello ai giovani Argomenti più discussi: E’ il giorno della Compagnia Giovani; A voi la sfida dei giovani. Martedì allo Sperimentale di Ancona la prima della Compagnia dei 12 ragazzi di Marche Teatro; Povertà educativa e generazione digitale: al via Allenarsi al Futuro, un progetto sulla povertà educativa nel Nord-Ovest; Povertà educativa e generazione digitale: al via Allenarsi al Futuro. A voi la sfida dei giovani. Martedì allo Sperimentale di Ancona la “prima” della Compagnia dei 12 ragazzi di Marche Teatro - facebook.com facebook