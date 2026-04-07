Negli ultimi anni, il prezzo dell’oro ha registrato un aumento costante, raggiungendo livelli record. Tuttavia, con l’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, si osserva una diminuzione dei valori, dopo un lungo periodo di crescita. La volatilità dei mercati e l’incertezza geopolitica sembrano aver influito sulla discesa dei prezzi, che in alcuni momenti si sono attestati sotto determinate soglie di riferimento.

Con la guerra in Medio Oriente il prezzo sta scendendo dopo anni di enormi rialzi, in modo controintuitivo rispetto al suo ruolo di bene “rifugio” Dall’inizio della guerra il valore dell’oro è molto diminuito, dopo anni di continui e grandi rialzi per via dell’instabilità globale dalla pandemia in poi. L’oro è infatti il bene “rifugio” per eccellenza, cioè quello che gli investitori comprano quando tutto il resto crolla. Per questa ragione i cali delle ultime settimane possono apparire controintuitivi: dopo la pandemia iniziarono almeno due guerre e ora se n’è aggiunta un’altra che sta causando una crisi energetica senza precedenti, con conseguenze potenzialmente disastrose sull’economia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È finito il periodo d’oro dell’oro?

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