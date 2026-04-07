Durissima contestazione alla squadra

Durante una recente partita, la squadra è stata oggetto di una forte contestazione da parte dei tifosi. Questi episodi ricordano, anche se in circostanze differenti, le tensioni vissute in passato dopo incontri tra le stesse squadre, sia nel 2023 che nel 2024, quando le prestazioni e i risultati avevano suscitato reazioni accese tra il pubblico. La contestazione si è manifestata in modo visibile e acceso, creando un clima teso negli stadi.

Momenti che hanno ricordato, seppur in situazioni diverse, le tensioni post Reggiana-Recanatese nel 2023, quando la B stava sfumando, o quelle post Reggiana-Cosenza del 2024, quando i granata di Alessandro Nesta stavano buttando via il margine sulle zone pericolose. Poi i due epiloghi andarono bene, con la promozione in Serie B con Diana e la salvezza di Nesta, ma ora la situazione è molto più nera. Ieri, dopo la fine della gara col Pescara, circa 250 tifosi sono andati sotto la tribuna centrale, dove c’è il cancello che separa la zona dove entrano i bus delle squadre. I rappresentanti della tifoseria avevano chiesto di parlare con la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Durissima contestazione alla squadra Leggi anche: Tifosi granata in fermento, la nota degli ultras: "Contestazione a squadra e società" Leggi anche: LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, andata durissima per la squadra di Mendez DURISSIMA CONTESTAZIONE DOPO SASSUOLO FIORENTINA 3-1 #viral #viralvideo #fiorentina Argomenti più discussi: Reggiana umiliata dal Pescara 1-3; Reggiana, la contestazione dei tifosi; Kastritis accantona la NBA. Pensiamo a Trieste, sarà una partita durissima. La durissima contestazione degli ultras del #Torino contro Urbano #Cairo non si placa: esposti pesanti striscioni sotto la sede milanese di RCS prima della sfida contro il #Milan. #calcionews24 - facebook.com facebook