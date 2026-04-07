Due passi tra gli scogli la caduta la botta in testa e l' annegamento

Il 25 gennaio un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto sugli scogli durante una passeggiata. Secondo quanto si è appreso, è stato colpito alla testa e successivamente è stato trovato in acqua, dove si è verificato il suo annegamento. Il ragazzo, noto per il suo spirito vivace e il forte legame con la famiglia, stava festeggiando il suo compleanno.

Il 25 gennaio ha festeggiato 21 anni, era un ragazzo pieno di vita, amante della compagnia, molto legato alla famiglia e da quanto si è appreso con la testa sulle spalle. Viveva con la famiglia a Borgoricco ed era perfettamente integrato nel tessuto sociale locale. Tutti dettagli che adesso fanno male a fronte dell'immane tragedia che si è consumata ieri 6 aprile giorno di Pasquetta in provincia di Vicenza. Con una compagnia di amici la vittima è andato ad Arsiero nel vicentino per una giornata di relax. Uno spettacolo unico nel suo genere quello dove si è conclusa la breve vita del ventunenne, un lembo di terra compreso tra le piscine naturali create dal torrente che attraversa la zona denominata Contrà Pria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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