Due alberghi all’asta In palio l’Atlas e l’Ori

A Cesenatico, due alberghi sono stati messi all’asta e saranno venduti nelle prossime settimane. Domani si svolgerà la prima gara d’asta per l’Hotel Atlas, che si trova in viale Venezia, nella zona Levante. L’altro albergo, l’Ori, sarà invece messo all’asta in un momento successivo. Le vendite sono state annunciate ufficialmente e riguardano proprietà situate nel comune.

In primavera vanno all’asta due alberghi di Cesenatico. Domani verrà per la prima volta battuto l’ Hotel Atlas, ubicato nella zona Levante e precisamente al numero 42 di viale Venezia. La struttura ricettiva è affacciata sui Giardini al Mare e si eleva per cinque piani. Al piano terra ci sono i servizi di accoglienza e funzioni operative, al piano primo la cucina e la sala ristorante, ed ai piani secondo, terzo, quarto e quinto, ci sono 10 camere a piano, di cui nove doppie ed una singola, per un totale di 40 camere. Al piano attico c’è un terrazzo praticabile e un locale tecnico. L’azienda alberghiera che va al migliore offerente è completa di avviamento, beni mobili e strumentali, arredi, impianti, attrezzature, licenze e autorizzazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due alberghi all’asta. In palio l’Atlas e l’Ori Paralimpiadi: 6 ori in palio, l’Italia punta tutto sui 10 kmLe Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nella fase cruciale del programma agonistico. Lingotti d’oro sequestrati: al via l’asta che mette in palio un tesoro da un milione di euroComo, 24 febbraio 2026 – Il processo su un vasto giro di transiti di valuta e oro, si era concluso dieci anni dopo i fatti contestati con undici... Argomenti più discussi: Due alberghi all’asta. In palio l’Atlas e l’Ori; Dagli anni di Coppi al rilancio turistico: venduti gli storici hotel di Loreto. Cesenatico, tre alberghi della riviera andranno all’astaCesenatico, 3 novembre 2024 – Sulla riviera romagnola continuano ad andare all’asta diverse aziende sulla base dei provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, tra le quali vi sono anche degli hotel. ilrestodelcarlino.it Nuova battuta d’asta per due hotel della rivieraOggi toccherà al ’Le Lune’ di Gatteo a Mare con base di 729mila euro. Domani l’albergo ’Perla’ nella zona di Ponente, si parte da 670.785 euro. A Gatteo a Mare e Cesenatico questo mese vanno all’asta ... ilrestodelcarlino.it COMUNICATO STAMPA Il sistema turistico di Sottomarina registra risultati a due cifre e conferma una crescita solida e diffusa in tutti i principali comparti dell’ospitalità. A sottolinearlo è Federalberghi Chioggia Sottomarina, IsolaVerde per voce del presidente - facebook.com facebook